Зеленский о Leopard для Украины: Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной

В Украине верят, что сила германского лидерства останется неизменной и Вооруженные силы получат танки Leopard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Соответствующая коалиция партнеров действительно уже сформирована", - заявил президент.
Зеленский добавил, что сейчас все ждут решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам.
"Верю, что сила германского лидерства останется неизменной", - добавил президент.
Напомним, что Украина мощно готовилась к очередному заседанию в формате "Рамштайн" и имеет положительные ожидания по поводу возможных результатов.
Также Украина ожидает согласия на поставку танков. Речь идет о решениях от страны, которая имеет на них права.
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