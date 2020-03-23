Зеленський про критику через коронавірус: хайп фактично дорівнює мародерству

Президент Володимир Зеленський назвав політичний хайп на ситуації з коронавірусом в Україні "фактичним мародерством". Про це він заявив в сьогоднішньому відеозверненні.

Зокрема, Зеленський у традиційному відеоролику окремо звернувся до "деяких політиків".

"У складні для України часи займатися політичним хайпом фактично дорівнює мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне, не судіть інших по собі", - зазначив він.

Він також підкреслив, що сьогодні всі кроки спрямовані на збереження життя і здоров'я українців.

"У цій ситуації є певний парадокс. Всім рекомендовано носити маски, але коронавірус зриває маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді: підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Всі ці дії отримають не тільки моральну оцінку суспільства, але і юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна вже до кінця цього тижня може отримати додаткову партію тестів на коронавірус і медичного обладнання.

Відзначимо, з 24 березня українцям заборонили покидати країну в туристичних цілях.