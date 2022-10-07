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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: сейчас это скорая походка, но хотелось бы бежать

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины похоже "на скорую походку, но хотелось бы бежать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Зеленского, россияне достаточно сильно сопротивляются. Однако контрнаступление ВСУ - это стратегия, к которой раньше готовились.

"Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше коммуникировать правду. Поэтому нам не хватает до конца, но сейчас у нас больше сил и средств, чтобы идти вперед", - объяснил президент.

Зеленский также добавил, что в случае увеличения помощи Украина будет давить быстрее. Пока у Украины все еще не хватает ресурса, но его в целом сейчас достаточно, чтобы уже начать освобождение территорий. Мотивация действовать не зависит уже ни от кого, украинцы мотивированы на 100%.

"Мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, где финиш, мы знаем, куда мы идем. Хотели бы бежать, но сейчас это скорая ходьба", - добавил Зеленский.

Также он пояснил, что Украина не пойдет дальше, потому что не нужны чужие земли, не нужны чужие люди. Зеленский добавил, что Украина - это не террористы, поскольку нам не нужно ничего лишнего, кроме наших границ, нашей земли и нашей безопасности, гарантий безопасности, о которых я вам сказал.

Напомним, что в течение недели ВСУ на востоке уволили 29 населенных пунктов, в том числе шесть - в Луганской области.

Также ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области.

Ранее стало известно, что ВСУ полностью освободили Боровскую общину в Харьковской области.

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