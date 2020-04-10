Зеленський і Конте обговорили об’єднання зусилль в боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, Конте подякував за надану Україною гуманітарну допомогу Італії, що включала направлення бригади лікарів та засобів дезінфекції. Співрозмовники обговорили практичні аспекти перебування українських лікарів в італійському регіоні Марке.

"Радий, що наші медики рятують життя італійців, працюючи пліч-о-пліч з італійськими колегами. Сподіваюся, це допоможе Італії наблизити перемогу над пандемією", - сказав Володимир Зеленський.

Український президент також висловив переконання, що об’єднані зусилля українських та італійських лікарів у боротьбі з пандемією стануть успішним прикладом двосторонньої співпраці та подолання спільних викликів.

Нагадаємо, для боротьби з поширенням коронавірусу в Італію прилетів український літак з гуманітарною допомогою.

Зазначимо, в Італії на примусовому карантині через коронавірус, або в госпіталі в інтенсивній терапії знаходяться десятки українців.