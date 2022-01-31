Зеленський ініціював переговори з ЄС щодо торгових преференцій для України

Сьогодні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та виконавчого віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса. Голова країни ініціював переговори про надання додаткових торговельних преференцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Про що говорили Зеленський та Домбровскіс:

Зеленський подякував ЄС за програму макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро;

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні”, - заявив Зеленський.

сторони домовились про перший транш у розмірі 600 млн євро, який буде виплачено без додаткових умов;

"Під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС Глава держави порушив питання якнайшвидшого започаткування офіційних переговорів про надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів", - додає пресслужба.

обговорили питання укладання угоди про промисловий безвіз, який відкриє додаткові ринки для вітчизняних виробників;

Зеленський подякував віцепрезиденту Єврокомісії за його позицію на підтримку України.

"Ваш візит у ці складні часи є для нас іще одним знаком беззаперечної підтримки Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України", - відзначив Зеленський.