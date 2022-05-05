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Зеленський про загибель журналіста Махова: Росія відповість за цю смерть

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський відреагував загибель під обстрілами журналіста Олександра Махова. Глава держави заявив, що Росія відповість за цю смерть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського

Президент зазначив, що Махов був родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що таке ця війна.

"Мої щирі співчуття близьким і друзям. Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Упевнений, це була мрія Олександра, і ми її реалізуємо", - сказав Зеленський.

Махов, який служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, загинув у Харківській області в боях під Ізюмом. Журналісту було 36 років.

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Володимир Зеленський