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Зеленський та генсек ООН провели телефонну розмову

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 20:04
Зеленський та генсек ООН провели телефонну розмову
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час якої обговорили роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Гутеррішу за його зусилля у питанні реагування на кризу. Зокрема, президент наголосив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19 і завдяки якому Україна зможе одержати фінансову підтримку.

"Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі передбачених 165 мільйонів доларів", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили можливості надання допомоги Україною в боротьбі з пандемією.

"Просимо посприяти у залученні можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців-вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з іноземними партнерами для консолідації відповідних міжнародних зусиль", - наголосив Зеленський

Також він привернув увагу генсекретаря ООН до спроб використання кризи з коронавірусом з політичною метою, коли простежуються намагання штучно прив’язати питання зняття санкцій до заходів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, у ході якої було обговорено ситуацію в Україні та ЄС у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в ході якої обговорили постачання респіраторів і захисних костюмів Україні.

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