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Зеленский об энергетике: месяц назад это был самый трудный вопрос, сейчас вроде бы лучше

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еще месяц назад проблемы с энергоснабжением в Украине были самым трудным вопросом. Однако сегодня ситуация с электричеством в стране значительно лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Отдельно обсудим сегодня… Еще месяц назад это был самый трудный вопрос, сегодня уже выглядит вроде бы лучше. Но посмотрим. Вопросы энергетики, причем и то, что касается энергетического государства, и также энергетической способности наших общин, решения, необходимые для защиты нашей энергетики сегодня должны быть представлены", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что дефицита мощности в энергосистеме Украины на утро субботы, 4 марта, нет. При этом завтра энергетики приступят к дополнительным ремонтам в Одесской области.

Также ранее мы писали, что Украина может экспортировать часть электроэнергии, поскольку сейчас в энергосистеме производится больше электричества, чем потребляется.

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Владимир ЗеленскийЭлектроэнергия