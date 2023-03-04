ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский об энергетике: месяц назад это был самый трудный вопрос, сейчас вроде бы лучше

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 17:15
Зеленский об энергетике: месяц назад это был самый трудный вопрос, сейчас вроде бы лучше Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еще месяц назад проблемы с энергоснабжением в Украине были самым трудным вопросом. Однако сегодня ситуация с электричеством в стране значительно лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Отдельно обсудим сегодня… Еще месяц назад это был самый трудный вопрос, сегодня уже выглядит вроде бы лучше. Но посмотрим. Вопросы энергетики, причем и то, что касается энергетического государства, и также энергетической способности наших общин, решения, необходимые для защиты нашей энергетики сегодня должны быть представлены", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что дефицита мощности в энергосистеме Украины на утро субботы, 4 марта, нет. При этом завтра энергетики приступят к дополнительным ремонтам в Одесской области.

Также ранее мы писали, что Украина может экспортировать часть электроэнергии, поскольку сейчас в энергосистеме производится больше электричества, чем потребляется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Электроэнергия
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным