Зеленський допустив пік коронавірусу в Україні посеред літа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо не зупинити зростання кількості випадків коронавірусу, то матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Головною причиною спалаху COVID-19 є недотримання карантину.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантину після пом’якшення правил.

Він заявив, що в деяких областях країни заповнено вже понад половину ліжкомісць. У той самий час динаміка захворюваності тільки зростає.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам.

За його словами, після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини.

Також у МОЗ повідомили, що більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину.