Зеленський: ми повинні сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що прийде час і вся лінія державного кордону буде відновлена. Глава держави закликав українців сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожен злочин окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Зараз наші хлопці повертаються на державний кордон, коли окупантів ми виганяємо. Упевнений, прийде час і буде відновлена вся лінія державного кордону України", - сказав Зеленський.
За його словами, щоб контроль за держкордоном повернувся швидше, українці повинні бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти країни, людей і свободи.
"Зло буде покарано", - запевнив глава держави.
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