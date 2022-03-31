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Зеленський - "диванним експертам": Не варто починати повчати ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під час війни і активних боїв з військами російських окупантів абсолютно недоречно "диванним експертам" давати оцінки діям ЗСУ або "вчити" захисників України захищати батьківщину, наголошує президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення глави держави.

"У такій ситуації, у якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час", - заявив президент.

Зеленський розповів тим, хто вдає, що може повчати ЗСУ, як воювати і як протистояти ворогові, що "найкращий шлях це зробити - вирушити на поле бою безпосередньо".

"Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові – не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", - резюмував глава держави.

Відео: Володимир Зеленський у новому відеозверненні закликав "диванних експертів" не давати поради ЗСУ

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України