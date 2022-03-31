Зеленський - "диванним експертам": Не варто починати повчати ЗСУ

"У такій ситуації, у якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час", - заявив президент.

Зеленський розповів тим, хто вдає, що може повчати ЗСУ, як воювати і як протистояти ворогові, що "найкращий шлях це зробити - вирушити на поле бою безпосередньо".

"Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові – не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", - резюмував глава держави.

Відео: Володимир Зеленський у новому відеозверненні закликав "диванних експертів" не давати поради ЗСУ