Зеленський про справу Шеремета: світ має побачити справжніх убивць

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обов’язок держави та правоохоронних органів зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць журналіста Павла Шеремета. А також справжніх організаторів і замовників цього злочину.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, ця справа під контролем всього українського суспільства.

"У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя. Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. А ще цей злочин – ганьба для України", - написав він.

Також у прес-службі посольства США в Україні опублікували заяву по справі вбивства Павла Шеремета.

"У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство", - йдеться в заяві.

Також зазначимо, що сьогодні у Києві у четверту річницю загибелі журналіста відкрили Меморіал Павла Шеремета. Його встановили на вулиці Івана Франка - неподалік від будинку, де жив Шеремет, та на місці, де загинув.

Нагадаємо, в поліції заявили, що на мотив вбивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт в Росії.

РБК-Україна писало, що Павло Шеремет загинув в липні 2016 року в результаті вибуху в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в центрі Києва.