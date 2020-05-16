Зеленський мало не побився з Галустяном: як так?!

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський і Михайло Галустян мало не побилися через жарт

Володимир Зеленський і Михайло Галустян у часи КВК ледь не побилися через "спірний" номер, який збиралися поставити на шоу. Причому в розборках через жарт брали участь гумористи відразу кілька команд: "95 Квартал", "Утомленные солнцем", "Уездный город" та "Новые армяне".

Про цей давній випадок, який не афішували широкій громадськості та невідомий більшості, зараз розповів колишній колега по сцені Сергій Писаренко.

Знаменитий КВКшник, а нині учасник українського проекту Дизель Шоу в інтерв'ю в програмі Сергія Іванова "Антиподи" зізнався, що через спільні гастролі "яскравих" історій із командами було чимало, смішних і не дуже.

Одна з таких пов'язана з "95 кварталом" Зеленського і "нашими тодішніми головними суперниками" у КВК - "Утомленные солнцем" з Михайлом Галустяном, згадав Писаренко, який грав у "Уездном городе".

"Коли у "95 кварталу" був номер "Стрілки" - пам'ятаєте, коли був кліп групи "Стрілки", вони оголені співали - і хлопці з "95 кварталу" зробили пародію на цей номер. І раптом проти нас у сезоні команда "Утомленные солнцем" виставляє цей номер у конкурс", - розповів він.

Тоді директор команди "УГ" зателефонував Зеленському і каже: "Тут ваш номер показують!"

"І Зеленський з хлопцями їдуть з Києва до Москви на показ до Маслякова, щоб зайти в зал і сказати: "це наш номер, це не чесно". Уявляєте, на розі Палацу молоді розбирання - "Уездный город" і "95 квартал" проти "Утомленных солнцем" та "Новых армян". Розборка мало не до бійки.

- Як так?! Олександр Васильович, та що це таке!?

- Самі розбирайтеся!

Розумієте, ця фраза була фатальна!" - описав події Писаренко.

Колишній КВКшник зауважив, що вони "мало не побилися там усі".

"Уявляєте, вже стояли ось так (показав стиснуті кулаки). І ми стояли з "95 кварталом" проти цих хлопців і не могли вирішити, показувати їм номер, чи не показувати", - з посмішкою розповів актор.

Відео: Актор Дизель Шоу Сергій Писаренко розповів, як Володимир Зеленський і Михайло Галустян мало не побилися

Раніше ми писали про те, що учасники українського проекту Дизель Шоу Євген Нікішин та Сергій Писаренко виступили на російському телеканалі, який славиться своєю антиукраїнською та пропутінською пропагандою.

Нагадаємо, що не так давно Володимир Зеленський згадав про те, як побив глядача на одному з концертів "Кварталу 95". Гарант також зізнався, що не звик битися.

Автор: Володимир Костирін