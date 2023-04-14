Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время

Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание по евроатлантической интеграции, по неизбежности объединения потенциалов Украины и НАТО.

На нем присутствовали, по его словам, глава Верховной рады, чиновники - профильный вице-премьер-министр и министр иностранных дел, - внешнеполитический блок Офиса президента и его руководитель.

"Очевидно, что место Украины - в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

Как сообщалось, генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

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