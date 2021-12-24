Зеленський про "Велике будівництво": разом побудуємо Україну з дорогами та без дурнів

Конституційне право громадян України на вільне пересування власною країною роками було фактично обмежено через незадовільний стан доріг та мостів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час відкриття форуму " Велике будівництво: Дороги та мости ".

Дороги в Україні, за словами глави держави, були, "як прибульці: всі про них чули, але ніхто не бачив".

"Два роки тому наша команда розпочала перетворювати міфічні дороги у реальні сучасні об'єкти", - нагадав президент.

Він повідомив, що у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" за два роки було оновлено уже 40% національної мережі доріг.

На початку 2020 року ставили мету оновити 6 тис. км доріг державного та місцевого значення. Незважаючи на заперечення скептиків, що на це не вистачить людей, коштів, матеріалів та інших ресурсів, оновили та побудували 6,5 тис. км доріг.

Ще понад 7 тис. км доріг оновлено та побудовано цьогоріч. Всього ж протягом двох років зроблено майже 14 тисяч кілометрів доріг та понад 500 мостових переходів та мостів.

"Велике будівництво" має тривати і ставати ще більше", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що в умовах світової кризи розбудова інфраструктури є однією з найкращих інвестицій, і це спільна інвестиція влади та громадян, які сплачують податки.

"Ми разом побудуємо Україну з дорогами та без дурнів", - сказав він, завершуючи виступ.