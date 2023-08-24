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Зеленский анонсировал законодательные инициативы против тех, кто пытается ослабить силу Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине хотят принять законодательные инициативы, направленные против тех, кто пытается ослабить нашу силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украине дадут такую силу, которой достаточно, чтобы побеждать всегда.

"И будем жестко относиться ко всем, кто пытается распродать, ослабить силу украинскую. И будут соответствующие законодательные инициативы в ближайшее время. Мы будем беречь наше единство", - сказал он.

Недавние инициативы президента

Из-за скандалов с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки Зеленский принял решение СНБО, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

Он также отметил, что Украина будет готовить решение, чтобы исправить некачественную работу военно-врачебных комиссий.

А вчера президент сообщил, что украинские бойцы просят усилить мобилизацию, но для этого необходимо урегулировать вопросы с военкоматами и ВВК.

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Владимир Зеленский