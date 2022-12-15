Зеленский анонсировал мероприятия для большей военной поддержки

В частности, новые мероприятия должны состояться уже на следующей неделе.

"Готовим важные международные мероприятия на следующую неделю. То, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой, больше военных возможностей", - сказал Зеленский.

Ранее президент сообщил, что Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Сегодня уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.

Напомним, США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.

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