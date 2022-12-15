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Зеленский анонсировал мероприятия для большей военной поддержки

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина готовится к проведению новых международных мероприятий, которые должны предоставить больше военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, новые мероприятия должны состояться уже на следующей неделе.

"Готовим важные международные мероприятия на следующую неделю. То, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой, больше военных возможностей", - сказал Зеленский.

Ранее президент сообщил, что Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Сегодня уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.

Напомним, США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.

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Владимир ЗеленскийВоенная помощь