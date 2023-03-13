Зеленский анонсировал новости об усилении обороны Украины и трибунале над РФ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новости об усилении нашей обороны, а также позиции в борьбе за наказание российских окупантов за их преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Ближайшие недели планируются достаточно активными с точки зрения международной коммуникации. И для того, чтобы усилить нашу оборону, и для того, чтобы усилить украинские позиции в борьбе за справедливость, то есть в борьбе за наказание российских убийц. Готовим новости", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН принять проект украинской резолюции о создании спецтрибунала относительно агрессии против Украины.

Также ранее мы писали, что создание специального трибунала для России за преступление агрессии поддерживают уже 30 стран.

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