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Зеленський анонсував на завтра важливі контакти на рівні ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У президента України Володимира Зеленського завтра, 15 серпня, будуть важливі контакти на європейському рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

За його словами, українська дипломатія готується до активних тижнів другої половини серпня, на які заплановано переговори, зустрічі, "Кримську платформу", нові звернення до закордонних партнерів та міжнародно-правову активність.

"На цьому тижні продовжу розширювати наші зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра пройдуть важливі контакти на європейському рівні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що днями пройде церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до громадян Росії і заявив, що мовчання прирівнює їх до співучасників війни проти України.

Він також розповів, що Україна багато разів пропонувала Росії закінчити війну, але та обрала терор.

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Володимир Зеленський