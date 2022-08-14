Зеленський анонсував на завтра важливі контакти на рівні ЄС

За його словами, українська дипломатія готується до активних тижнів другої половини серпня, на які заплановано переговори, зустрічі, "Кримську платформу", нові звернення до закордонних партнерів та міжнародно-правову активність.

"На цьому тижні продовжу розширювати наші зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра пройдуть важливі контакти на європейському рівні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що днями пройде церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав.