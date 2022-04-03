Зеленський анонсував засідання Радбезу ООН щодо різанини в Бучі

Президент присвятив традиційне вечірнє звернення подіям у Бучі та інших звільнених містах. Він не тільки анонсував засідання Радбезу Об'єднаних Націй, а й дорікнув тим, хто впродовж років толерував поведінку керівництва РФ.

"Воєнні злочини в Бучі та інших містах будуть предметом розгляду на Раді безпеки ООН у вівторок", – зазначив Зеленський.

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.