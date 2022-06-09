Зеленський анонсував повернення Донецьку і футбольні матчі на "Донбас-Арені"

"Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя - знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, - нові матчі команд світового рівня на "Донбас Арені", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що 10 років тому український Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом, а потім прийшла Росія і почалася розруха.

"Рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія - в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, зокрема і в Донецьку, на "Донбас Арені". Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, стадіон "Донбас-Арена" збудований у 2009 році бізнесменом Рінатом Ахметовим. До 2014 року був домашнім стадіоном ФК "Шахтар".

З 2014 року стадіон захоплений проросійськими бойовиками.