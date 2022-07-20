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Зеленський анонсував історичні рішення для участі України в житті Європи

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готує деякі історичні рішення для участі у житті об'єднаної Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Готуємось до чергового саміту Україна-ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини з цього приводу. Готуємо деякі історичні рішення для нашої участі у житті об'єднаної Європи", - сказав він.

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Пізніше стало відомо, яких реформ Єврокомісія чекає від України для вступу в ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що дає Україні статус кандидата в члени ЄС.

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Володимир ЗеленськийЕвросоюз