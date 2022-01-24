RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський: 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19

Автор: Сергій Пишкін

ВООЗ та інші науковці мають оптимістичні прогнози щодо пандемії коронавірусу. Ймовірно, що 2022 рік стане останнім для захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президент України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність щодо захисту здоров’я людей від коронавірусу. Водночас згідно з прогнозами ВООЗ й вчених, ймовірно, що пандемія захворювання може піти на спад вже в поточному році й ніколи не повернеться до попередніх масштабів.

"Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків і науковців є обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться. Є усі шанси сподіватись що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський анонсував додаткову виплату до "ковідної" тисячі гривень для тих, хто щепиться бустером.

Також планується розширення кількості послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаКоронавірус