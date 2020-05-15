Зеленська розповіла про свій перший дорослий аксесуар

Олена Зеленська (Фото: elle.ua)

Олена Зеленська висловилася про символічні речі, які передають у спадок

Перша леді України Олена Зеленська вважається однією з найстильніших жінок країни і не цурається час від часу експериментувати з гардеробом і приміряти на собі поточні модні тренди, в тому числі й у зачісках. Нещодавно дружина президента здивувала афро-косичками на форумі проти домашнього насильства, а раніше в Баку блищала в незвичайному образі в стильній зимовій класиці.

При цьому 42-річна Зеленська дуже дбайливо ставиться до старих речей, які перейшли до неї від родичів. Дружина глави держави сприймає їх майже як сімейні реліквії.

Олена відверто розповіла в інтерв'ю журналу Elle про символічні речі, які передають у спадок.

"Коли мені було близько 12 років, бабуся подарувала перші наручний годинник. Він був маленький і зовсім не новий, але страшно мені подобався! Це був мій перший "дорослий" аксесуар", - зазначила перша леді.

Також Зеленська допускає, що бабусин подарунок вплинув на прихильність до наручних годинників в цілому, і вона багато років любила носити їх.

Розповідаючи про можливі символічні речі, які вона б сама хотіла подарувати доньці та сину, Олена назвала посуд. Причому такий, який багато років використовували для сімейних свят.

"А взагалі, найголовніше, що ми можемо передати нашим дітям, - це спогади про щасливі події, пережиті разом", - наголосила Зеленська.

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська залишилася однією з авторок студії "Квартал 95" і продовжує писати сценарії для номерів.

Автор: Марія Бойко