Зеленська пройде тест на коронавірус після зустрічі з Байденом

У відомстві зазначають, що Зеленська та інші члени української делегації вже пройшли обов'язковий тест на коронавірус перед зустріччю з Байденами.

При цьому, у зв'язку з хворобою президента США, перша леді України ще раз здасть тест на COVID-19.

"Олена Зеленська двічі вакцинована і отримала бустерну дозу. Почувається добре", - підкреслили в ОП.

Варто зауважити, що Зеленська зустрілася з Джо Байденом і провела переговори з його дружиною Джилл Байден під час свого візиту в Білий дім.