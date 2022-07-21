Зеленська пройде тест на коронавірус після зустрічі з Байденом

Перша леді України Олена Зеленська пройде повторний тест на COVID-19 після зустрічі з президентом США Джо Байденом і його дружиною Джилл Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
У відомстві зазначають, що Зеленська та інші члени української делегації вже пройшли обов'язковий тест на коронавірус перед зустріччю з Байденами.
При цьому, у зв'язку з хворобою президента США, перша леді України ще раз здасть тест на COVID-19.
"Олена Зеленська двічі вакцинована і отримала бустерну дозу. Почувається добре", - підкреслили в ОП.
Варто зауважити, що Зеленська зустрілася з Джо Байденом і провела переговори з його дружиною Джилл Байден під час свого візиту в Білий дім.
Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, вранці стало відомо, що президент США Джо Байден заразився коронавірусом. Американський лідер отримав позитивний тест.
Пізніше Байден записав відеозвернення, в якому розповів про своє самопочуття.
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