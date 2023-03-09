"Зеленые" инвесторы могут обжаловать в суде решение НКРЭКУ, - адвокат

Он напомнил, что Верховный суд в сентябре 2022 года признал существующую формулу расчета небалансов в зеленой энергетике противоправной, поэтому возникла необходимость прийти к компромиссу между НКРЭКУ и производителями ВИЭ по новому принципу расчетов.

"Была проведена только одна встреча между регулятором, "Гарпоком", НЭК "Укрэнерго" и ассоциациями ВИЭ. Да и то встреча на уровне юридических советников, где только обменялись мнениями. И вдруг НКРЭКУ решает прекратить какие-либо консультации и обнародует проект постановления новых изменений", - говорит Трофимец.

По его словам, это не только неуважение к участникам рынка электрической энергии со стороны органа государственной власти, но и фактически нарушение законодательства.

"Новые нарушения законодательства, допущенные НКРЭКУ, которые приведут к новым судебным искам и решениям в пользу бизнеса. Надеюсь, с возмещением убытков", - подчеркнул Трофимец.

Ранее сообщалось, что 7 марта НКРЭКУ решило единолично установить новые условия расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников, что ведет госпредприятия в состояние банкротства.

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года.