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Зеленые аукционы должны ускорить строительство новых мощностей энергетики, - эксперт

Фото: зеленые аукционы должны ускорить строительство новых мощностей энергетики (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Запуск в Украине зеленых аукционов ускорит строительство новых энергетических мощностей в стране и приблизит к европейским стандартам развития этого направления энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генерального директора Solar Generation Станислава Игнатьева.

"Аукционная система приближает нас к европейским правилам и стандартам рынка развития, в том числе "зеленой" распределенной генерации", - сказал эксперт.

По его словам, сейчас государство готовит пилотный аукцион на привлечение инвестиций около 100 МВт и он надеется, что на таком аукционе отработаются все преимущества и недостатки и в дальнейшем страна будет выставлять на аукционы большие квоты на новые мощности ВИЭ.

В то же время, Игнатьев считает, что государство должно проработать источники финансирования и гарантии для инвесторов по поддержке новых проектов ВИЭ, чтобы не произошло повторения ситуации с кризисом неплатежей перед существующими инвесторами.

"Необходимо понимать, на кого будут возложены эти обязательства и насколько эти или органы государственной власти или государственные предприятия ("Укрэнерго" или "Гарантированный покупатель") смогут покрывать эти стимулирующие тарифы от аукционов", – добавил эксперт.

Он также отметил, что аукционы должны прийти на замену "зеленому" тарифу, прекращающему свое действие для предприятий зеленой энергетики в 2030 году.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, планируемый старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление зеленой энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 16 млрд грн, а еще 29 млрд грн долга перед инвесторами у ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии.

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