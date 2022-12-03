"Зеленая" генерация помогает облэнерго уменьшать дефицит электроэнергии, - эксперт

"Облэнерго обращаются к производителям из ВИЭ с просьбой начать генерацию в тех регионах, где электроэнергия очень нужна", - сказал юрист со ссылкой на информацию своих клиентов.

По его мнению, для государства должно быть приоритетным развитие возобновляемой энергетики, распределенной генерацией и обеспечивающей энергетическую безопасность разных частей Украины.

"Распределенная генерация, как показывает практика, очень необходима для Украины", - отметил Петров.

Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

По мнению председателя правления УВЭА Андрея Конеченкова, строительство новых ВЭС может снизить проблему отключений электроэнергии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.