"Зеленая" энергетика почти 2 года несла убытки из-за решений НКРЭКУ, - инвесторы

"В период действия этих положений постановления производители из ВИЭ понесли значительные убытки. Сектор ВИЭ хотел бы получить позицию Регулятора по урегулированию вопроса компенсации таких убытков", - заявили в ассоциации.

По предложению председателя НКРЭКУ Константину Ущаповскому было предложено организовать совещание юристов на площадке ГП "Гарантированный покупатель" по указанному вопросу.

"Сектор ВИЭ рассчитывает на зрелую позицию регулятора в вопросе возмещения ущерба, вызванного решением самого регулятора", - подчеркивает УВЕА.

Кроме того, сектор ВИЭ надеется, что НКРЭКУ найдет справедливое решение по новой формуле из расчета небалансов с учетом выводов Верховного суда и установит справедливый подход к определению ответственности за небалансы, согласно которому производители из ВИЭ не будут отвечать за торговые небалансы "ГарПока".

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" не смог рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.