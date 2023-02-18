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"Зеленая" энергетика почти 2 года несла убытки из-за решений НКРЭКУ, - инвесторы

Фото: "зеленая" энергетика почти 2 года несла убытки из-за решений НКРЭКУ (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должна обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных через установление противоправной формулы расчета небалансов в начале 2021 года, которую Верховный суд признал противозаконной в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ветроэнергетическую ассоциацию в Facebook.

"В период действия этих положений постановления производители из ВИЭ понесли значительные убытки. Сектор ВИЭ хотел бы получить позицию Регулятора по урегулированию вопроса компенсации таких убытков", - заявили в ассоциации.

По предложению председателя НКРЭКУ Константину Ущаповскому было предложено организовать совещание юристов на площадке ГП "Гарантированный покупатель" по указанному вопросу.

"Сектор ВИЭ рассчитывает на зрелую позицию регулятора в вопросе возмещения ущерба, вызванного решением самого регулятора", - подчеркивает УВЕА.

Кроме того, сектор ВИЭ надеется, что НКРЭКУ найдет справедливое решение по новой формуле из расчета небалансов с учетом выводов Верховного суда и установит справедливый подход к определению ответственности за небалансы, согласно которому производители из ВИЭ не будут отвечать за торговые небалансы "ГарПока".

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" не смог рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

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