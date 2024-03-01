"Сдавала" украинских патриотов во время боев за Харьковскую область: СБУ задержала экс-учительницу

Правоохранители задержали бывшую учительницу за сотрудничество с РФ. Она "сдавала" захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьковскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о 57-летней бывшей учительнице младших классов в селе Лукьянцы Липецкой общины. Ранее ее привлекали к ответственности за избиение учащихся.
В период оккупации населенного пункта она "сдавала" захватчикам местонахождение украинских патриотов.
Именно по ее наведению захватчики похитили и заключили в тюрьму нескольких участников движения сопротивления в регионе.
Среди них депутат местного совета, участник АТО и отец действующего сотрудника Национальной полиции Украины.
В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки - постоянно избивали и долго оставляли без пищи и воды.
"Таким образом российские оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о Силах обороны, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков", - отмечают в СБУ.
Однако захватчикам не удалось "выбить" из украинских патриотов разведданные, а впоследствии нескольких отпустили.
Еще одного - оккупанты вывезли в Белгородскую область, где держали в плену 2 года, а затем обменяли на российского боевика.
После освобождения села предательница выехала в Харьков, где "залегла ко дну" и надеялась избежать правосудия.
"Сотрудники СБУ установили ее местонахождение в областном центре и задержали в арендованной квартире", - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении за пособничество государству-агрессору.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
На днях мы сообщали, что СБУ задержала должностную должность харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города.
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