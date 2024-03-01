"Сдавала" украинских патриотов во время боев за Харьковскую область: СБУ задержала экс-учительницу

Речь идет о 57-летней бывшей учительнице младших классов в селе Лукьянцы Липецкой общины. Ранее ее привлекали к ответственности за избиение учащихся.

В период оккупации населенного пункта она "сдавала" захватчикам местонахождение украинских патриотов.

"Сдавала" патриотов и участников движения сопротивления

Именно по ее наведению захватчики похитили и заключили в тюрьму нескольких участников движения сопротивления в регионе.

Среди них депутат местного совета, участник АТО и отец действующего сотрудника Национальной полиции Украины.

В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки - постоянно избивали и долго оставляли без пищи и воды.

"Таким образом российские оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о Силах обороны, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков", - отмечают в СБУ.

Однако захватчикам не удалось "выбить" из украинских патриотов разведданные, а впоследствии нескольких отпустили.

Еще одного - оккупанты вывезли в Белгородскую область, где держали в плену 2 года, а затем обменяли на российского боевика.

Уехала в город и "залегла на дно"

После освобождения села предательница выехала в Харьков, где "залегла ко дну" и надеялась избежать правосудия.

"Сотрудники СБУ установили ее местонахождение в областном центре и задержали в арендованной квартире", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении за пособничество государству-агрессору.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.