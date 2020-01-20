У будівлі ЦВК у Києві знайшли труп

У будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) на Печерську в Києві знайшли застреленим молодого хлопця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

За словами журналістів, попередньо півтори години тому знайшли труп хлопця. На даний момент невідомо, чи було це вбивство, чи суїцид. Особу загиблого встановлено правоохоронцями, але ким він був поки не повідомляється.

На місці працюють співробітники поліції.

У правоохоронних органах інформацію про труп в будівлі ЦВК поки не коментували.

Раніше в Запоріжжі в квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина. У поліцію надійшло повідомлення про те, що жінка з суботи не виходить на зв'язок. Правоохоронці, які виїхали на місце події, попередньо встановили, що на тілах подружжя є тілесні ушкодження, а їх сина виявили повішеним.

Нагадаємо, в Києві пасажир метрополітену напав на поліцейського. Напад стався близько 23:00 в п'ятницю, 17 січня, напередодні на станції київського метро "Контрактова площа".