Сборную России по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира

Российскую сборную по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023, который пройдет в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международной федерации хоккея с мячом.

"Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся геополитической ситуации", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что изначально соревнования должны были состояться в России. Однако в связи с российской агрессией в Украине турнир перенесли в Швецию.