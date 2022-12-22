Сборную России по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира

Российскую сборную по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023, который пройдет в Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международной федерации хоккея с мячом.
"Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся геополитической ситуации", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что изначально соревнования должны были состояться в России. Однако в связи с российской агрессией в Украине турнир перенесли в Швецию.
Напомним, что российских спортсменов отстранили из многих видов спорта из-за агрессии России в Украине. В частности, сборная РФ по футболу была отстранена от участия в квалификации к чемпионату мира, который прошел в Катаре.
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