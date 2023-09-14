RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Польши осталась без тренера: чемпион Европы-2016 удержался шесть матчей

Фото: Фернанду Сантуш задержался в Польше всего на 9 месяцев (laczynaspilka.pl)
Автор: Антон Федорцив

Польский футбольный союз отправил в отставку Фернанду Сантуша с должности наставника национальной команды после провального старта сборной в квалификации к Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

68-летний специалист потерял работу после поражения от сборной Албании (0:2) в отборе к чемпионату Европы. В общей сложности у руля "белых орлов" он провел всего 6 поединков.

Сантуш возглавил сборную Польши в январе. Португальский тренер получил задачу выйти на Евро-2024 из группы E квалификации. Впрочем, польская сборная начала отбор громким поражением Чехии (1:3) и едва обыграла албанцев дома (1:0).

Кредит доверия к Сантушу у руководства ассоциации оставался, и он провел июньский и сентябрьский циклы с национальной командой. Однако результаты сборной Польши не улучшились. После минимальной победы над Германией в спарринге поляки сенсационно проиграли Молдове (2:3), а осенью только во втором тайме дожали Фареры благодаря дублю Левандовски.

Сантуш, ставший чемпионом Европы-2016 с Португалией, был третьим иностранцем во главе "Кадры" в истории. Раньше с национальной командой работали нидерландец Бенхаккер и португалец Соуза. Самым высоким достижением сборной остаются бронзовые награды ЧМ-1974 и Мундиаля-1982.

Руководство Польского футбольного союза пообещало оперативно подыскать замену Сантушу. Национальная команда по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы на Евро-2024. Для этого нужно побеждать в своих матчах и ждать осечки соперников. Ближайший поединок против Фарер 12 октября.

 

 

К слову, ранее сборная Украины закономерно уступила Италии в квалификации к Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News