Сборная Аргентины опозорилась поражением от Саудовской Аравии на старте ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа C, 1-й тур

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2

Голы: Месси, 10 (пенальти) – Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53

"Альбиселесте" могли открыть счет уже на 2-й минуте поединка. Ди Мария пасом с правого фланга отыскал в штрафной аравийцев Мартинеса, а тот оставил мяч под удар Месси. Однако голкипер Аль-Оваїс в эффектном прыжке вытащил сферу из-под стойки.

Тем не менее, сборная Аргентины все же забила быстрый мяч, хоть и на ровном месте. При исполнении стандарта защитник Абдулхамид прихватил Паредеса, а тот без лишних раздумий упал – пенальти после просмотра повтора. К отметке подошел Месси и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

Еще дважды до перерыва "забил" Мартинес. В первом случае форвард "Интера" перебросил мяч над вратарем после разрезной передачи Гомеса, а во втором – отправил сферу в сетку после паса Месси. Однако дважды судейская бригада отменила голы из-за положений вне игры.

А вот старт второго тайма обернулся настоящим шоком. Аравийцы в течение пяти минут забили дважды и полностью перевернули ход поединка. На 48-й минуте Месси потерял мяч в центре поля, Бурайкан пасом мгновенно нашел Аль-Шехри на краю штрафной зоны, а тот низовым ударом попал в дальний угол.

Дальше больше. На 53-й Аль-Давсари зацепился за мяч на левом углу штрафной, накрутил троих защитников и роскошно уложил в дальний – 1:2!

Конечно, сборная Аргентины сразу устремилась вперед. Вот Аль-Оваїс парировал удар Тальяфико с нескольких метров после навеса с правого фланга. Вскоре вратарь Саудовской Аравии взял выстрел Ди Марии. А на 84-й Месси пробил головой в кипера после очередной подачи.

А в финальные минуты аравийцы грамотно сыграли в обороне. Плотная опека соперников и активный прессинг позволили "орлам пустыни" отодвинуть игру подальше от собственных ворот. Так что "альбиселесте" фактически не имели возможности хотя бы вырвать ничью и сенсационно уступили.