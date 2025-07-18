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Собиралась взорвать ТЦК в Одессе: СБУ задержала агента РФ во время попытки теракта

Фото: СБУ задержала агента РФ при попытке теракта в Одессе (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контрразведка СБУ и Национальная полиция задержали агента РФ, которая пыталась взорвать ТЦК в Одессе в час пик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозреваемой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбисты. По их инструкции она прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты тайника с готовым взрывным устройством.

"Легенда" агента РФ

По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.

По заданию оккупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, когда там находилось максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВУ в военкомат.

Взрыв в городе

Во время задержания агента РФ на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.

Что ей грозит

Следователи СБУ готовят агенту сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

Удары по ТЦК

Россия уже неоднократно била по ТЦК дронами в Украине, а также организовывала ряд террористических мероприятий. В частности, под удары попадали Кременчуг, Полтава, Самар и Кривой Рог.

Одной из атак был удар 6 июля по центру комплектования в Кременчуге. На фоне этого Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".

Кроме этого, 7 июля россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье. В результате ударов оккупационных сил были пострадавшие.

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