Собиралась взорвать ТЦК в Одессе: СБУ задержала агента РФ во время попытки теракта

Подозреваемой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбисты. По их инструкции она прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты тайника с готовым взрывным устройством.

"Легенда" агента РФ

По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.

По заданию оккупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, когда там находилось максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВУ в военкомат.

Взрыв в городе

Во время задержания агента РФ на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.

Что ей грозит

Следователи СБУ готовят агенту сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.