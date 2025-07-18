Собиралась взорвать ТЦК в Одессе: СБУ задержала агента РФ во время попытки теракта

Контрразведка СБУ и Национальная полиция задержали агента РФ, которая пыталась взорвать ТЦК в Одессе в час пик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подозреваемой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбисты. По их инструкции она прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты тайника с готовым взрывным устройством.
По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.
По заданию оккупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, когда там находилось максимальное количество людей.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВУ в военкомат.
Во время задержания агента РФ на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.
Следователи СБУ готовят агенту сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Россия уже неоднократно била по ТЦК дронами в Украине, а также организовывала ряд террористических мероприятий. В частности, под удары попадали Кременчуг, Полтава, Самар и Кривой Рог.
Одной из атак был удар 6 июля по центру комплектования в Кременчуге. На фоне этого Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".
Кроме этого, 7 июля россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье. В результате ударов оккупационных сил были пострадавшие.
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