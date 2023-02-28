Сбор подростков в центре Харькова. Полиция установила 245 человек, планировавших драку

По его словам, уточнены такие данные по сбору подростков возле ТЦ Никольский, где планировалась массовая драка:

приглашены в отделы полиции - 245 человек, из них: несовершеннолетних - 215, из которых 149 - парни, а - 66 девушки;

из них совершеннолетних - 30;

ранее осужденных - 3;

изъято ножей, кастетов, газовых баллончиков - 17.

Он также сообщил, что уже было составлено 72 протокола по факту совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 184 КУоАП (касательно родителей несовершеннолетних).

"Эта работа продолжится сегодня, завтра, послезавтра. Проведено около 100 процессуальных и следственных действий в рамках уголовного производства по указанному факту, в том числе безотлагательные обыски. Эта работа будет продолжаться с целью установления всех организаторов драки, которая готовилась с участием несовершеннолетних!" - добавляет Тимошко.

Напомним, что вчера не только в Харькове, а также в Киеве, Житомире, Львове и Ивано-Франковске подростки собирались для массовых драк в рамках движения "Редан", которое возникло и активно существует в России.

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