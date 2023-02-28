RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сбор подростков в центре Харькова. Полиция установила 245 человек, планировавших драку

Фото: полиция установила 245 человек, планировавших драку в центре Харькова (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители в Харькове установили личности 215 несовершеннолетних и 30 совершеннолетних, которые готовили массовую драку в центре города. На родителей несовершеннолетних выписали админпротоколы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, уточнены такие данные по сбору подростков возле ТЦ Никольский, где планировалась массовая драка:

  • приглашены в отделы полиции - 245 человек, из них: несовершеннолетних - 215, из которых 149 - парни, а - 66 девушки;
  • из них совершеннолетних - 30;
  • ранее осужденных - 3;
  • изъято ножей, кастетов, газовых баллончиков - 17.

Он также сообщил, что уже было составлено 72 протокола по факту совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 184 КУоАП (касательно родителей несовершеннолетних).

"Эта работа продолжится сегодня, завтра, послезавтра. Проведено около 100 процессуальных и следственных действий в рамках уголовного производства по указанному факту, в том числе безотлагательные обыски. Эта работа будет продолжаться с целью установления всех организаторов драки, которая готовилась с участием несовершеннолетних!" - добавляет Тимошко.

Напомним, что вчера не только в Харькове, а также в Киеве, Житомире, Львове и Ивано-Франковске подростки собирались для массовых драк в рамках движения "Редан", которое возникло и активно существует в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияхарков