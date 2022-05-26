RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зайти на територію Укаїни для білоруської армії - це самогубство, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Лукашенко за часи своєї влади звик до постійних провокацій. Новина про створення оперативного командування на кордоні з Україною - не вийняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника голови ОП України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

За словами Подоляка, Лукашенко робить такі заявиви, щоб догодити "партнерам". А сама заява, ні що інше, як провокація.

"Він звик за часи своєї влади до постійних провокацій, до подібних заяв. Це робиться для партнерів. Я вважаю, що для білоруської армії зайти на територію України - це самогубство", - говорить радник керівника ОП України.

При цьому Подоляк не відкидає того, що білоруси можуть використа летальну зброю.

"Я розумію, що вони сьогодні можуть використати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо це наказ віддасть особисто Лукашенко, то для нього його карколомна кар'єра "останнього диктатора" Європи закінчиться неочікувано" - сказав чиновник.

Нагадаємо, Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на кордоні з Україною.

А днями українські війська помітили, що Білорусь перекинула до кордонів з Україною російські ракетні комплекси "Іскандер".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні