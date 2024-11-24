Зашли в квартиру и расстреляли. В Торецке россияне убили и ранили гражданских

В Торецке военные Российской Федерации убили двоих и ранили одного гражданского. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
По данным следствия, 21 ноября представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права.
Военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале Торецку, где находились три гражданских.
Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Находившийся рядом с ними мужчина получил ранения, переломы плеча и ключицы.
"Пострадавшему предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, что в марте 2022 года российские военные расстреляли авто с гражданскими людьми, пытавшимися эвакуироваться по трассе Киев-Чоп.
Правоохранители ищут свидетелей трагедии.
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