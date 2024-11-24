Зашли в квартиру и расстреляли. В Торецке россияне убили и ранили гражданских

По данным следствия, 21 ноября представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права.

Военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале Торецку, где находились три гражданских.

Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Находившийся рядом с ними мужчина получил ранения, переломы плеча и ключицы.

"Пострадавшему предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.