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Зашли в квартиру и расстреляли. В Торецке россияне убили и ранили гражданских

Торецк, Воскресенье 24 ноября 2024 16:17
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Зашли в квартиру и расстреляли. В Торецке россияне убили и ранили гражданских Фото: в Торецке россияне убили и ранили троих гражданских (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Торецке военные Российской Федерации убили двоих и ранили одного гражданского. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным следствия, 21 ноября представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права.

Военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале Торецку, где находились три гражданских.

Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Находившийся рядом с ними мужчина получил ранения, переломы плеча и ключицы.

"Пострадавшему предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в марте 2022 года российские военные расстреляли авто с гражданскими людьми, пытавшимися эвакуироваться по трассе Киев-Чоп.

Правоохранители ищут свидетелей трагедии.

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