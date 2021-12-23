Завищували ціну на COVID-тести в 2,5 рази: на лабораторію у Львові завели справу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) завів справу проти медичної лабораторії в аеропорту Львова. Компанія завищувала вартість covid-тестів в 2,5 раза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АМКУ.
"За зловживання монопольним становищем Антимонопольний комітет порушив справу проти медичної лабораторії", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що компанія в пункті пропуску через кордон в аеропорту Львова встановила ціни на експрес-тести на коронавірус в 2,5 раза вище, ніж в її лабораторіях, які знаходяться в інших місцях, де присутня конкуренція.
Нагадавши, для в'їзду в Україну іноземцям необхідно мати страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом і негативний результат ПЛР-тест або сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19.