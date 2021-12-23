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Завищували ціну на COVID-тести в 2,5 рази: на лабораторію у Львові завели справу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Антимонопольний комітет України (АМКУ) завів справу проти медичної лабораторії в аеропорту Львова. Компанія завищувала вартість covid-тестів в 2,5 раза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АМКУ.

"За зловживання монопольним становищем Антимонопольний комітет порушив справу проти медичної лабораторії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія в пункті пропуску через кордон в аеропорту Львова встановила ціни на експрес-тести на коронавірус в 2,5 раза вище, ніж в її лабораторіях, які знаходяться в інших місцях, де присутня конкуренція.

Нагадавши, для в'їзду в Україну іноземцям необхідно мати страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом і негативний результат ПЛР-тест або сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19.

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Антимонопольний комітет УкраїниЛьвівКоронавірус