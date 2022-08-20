RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від завтра у Києві скоротять роботу метро

Фото: від завтра у Києві скоротять роботу метро (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві змінять графік роботи метро з 21 до 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00", - зазначається в повідомленні.

Метрополітен просить жителів планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки.

При цьому підземні станції працюватимуть як укриття цілодобово.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ