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Завтра закриють всі центри вакцинації: коли можна буде зробити щеплення

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 06:30
Завтра закриють всі центри вакцинації: коли можна буде зробити щеплення Фото: завтра закриють центри вакцинації від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні завтра перестануть працювати центри вакцинації від коронавірусу. Вони відновлять роботу 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Центри вакцинації не працюватимуть 1 і 2 січня 2022 року. У цей час вся країна святкує Новий Рік. Втім, робота центрів вакцинації відновиться 3 січня.

Що буде з епідемією COVID на початку 2022 року

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко прогнозує, що Україна увійде в наступний рік навіть з меншим рівнем COVID-захворюваності, ніж це було на стику 2020-2021 років. Однак загроза повторного сплеску як і раніше досить висока.

Нове зростання хворих коронавірусом може початися вже з січня наступного року.

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