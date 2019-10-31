Завтра в Україні температура вночі опуститься до -10

Погода в Україні у п'ятницю, 1 листопада, температура опуститься до -10 градусів морозу вночі, також очікуються тумани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, вночі та вранці у західних, місцями північних і центральних областях очікується туман.

"Температура вночі від -1 до -6 морозу, на Лівобережжі місцями від -7 до -10 морозу; вдень +3+8 градусів, на Закарпатті та півдні Одеської області до +12 тепла, у східних областях від 0 до +3 тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

Фото: погода в Україні 1 листопада (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що погода в Україні в листопаді буде прохолодною, середня температура повітря очікується в межах 0+8 градусів. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-65 мм, в гірських районах 66-110 мм, що дорівнює середнім багаторічним значенням.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві випав сніг. Зокрема, дрібний сніг йшов вранці в різних районах столиці.

Крім того, повідомлялося, що в Києві підвищився рівень забруднення повітря в порівнянні з попереднім тижнем. Раніше в ДСНС назвали фактори, що впливають на забруднення повітря. Це відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.