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Завтра в Україні температура вночі опуститься до -10

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 19:31
Завтра в Україні температура вночі опуститься до -10
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також очікується туман

Погода в Україні у п'ятницю, 1 листопада, температура опуститься до -10 градусів морозу вночі, також очікуються тумани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, вночі та вранці у західних, місцями північних і центральних областях очікується туман.

"Температура вночі від -1 до -6 морозу, на Лівобережжі місцями від -7 до -10 морозу; вдень +3+8 градусів, на Закарпатті та півдні Одеської області до +12 тепла, у східних областях від 0 до +3 тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

Завтра в Україні температура вночі опуститься до -10

Фото: погода в Україні 1 листопада (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що погода в Україні в листопаді буде прохолодною, середня температура повітря очікується в межах 0+8 градусів. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-65 мм, в гірських районах 66-110 мм, що дорівнює середнім багаторічним значенням.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві випав сніг. Зокрема, дрібний сніг йшов вранці в різних районах столиці.

Крім того, повідомлялося, що в Києві підвищився рівень забруднення повітря в порівнянні з попереднім тижнем. Раніше в ДСНС назвали фактори, що впливають на забруднення повітря. Це відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.

Синоптики розповіли про погоду в листопаді Синоптики дали прогноз на початок листопада
Новини України Гідрометцентр
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