Завтра в Україні буде тепло і без опадів

У вівторок, 12 листопада, погода в Україні буде без опадів, вранці і вночі очікуються тумани, температура +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 12 листопада без опадів. Вночі та вранці у більшості областей погіршать видимість тумани.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с, а вдень у західних областях очікуються пориви 15-20 м / с.

Температура повітря вночі складе +2 +7, у Карпатах 0 -5 градусів. Вдень температура прогріється до +8 +13 градусів. На півдні країни вночі очікується +6 +11 градусів, а вдень +13 +18.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну на кілька днів охопить сильний вітер. Зокрема, з 11 листопада антициклон підніме сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну. Очікується, що вітер буде південно-східного напрямку.

Крім того, з завтрашнього дня в Україні закінчаться дощі, оскільки атмосферний фронт, який приніс сильні опади, переміщається із заходу на схід і вже до вечора залишить територію країни.