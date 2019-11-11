Завтра в Україні буде тепло і без опадів

У західних областях очікується штормовий вітер
У вівторок, 12 листопада, погода в Україні буде без опадів, вранці і вночі очікуються тумани, температура +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.
Як повідомляють синоптики, 12 листопада без опадів. Вночі та вранці у більшості областей погіршать видимість тумани.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с, а вдень у західних областях очікуються пориви 15-20 м / с.
Температура повітря вночі складе +2 +7, у Карпатах 0 -5 градусів. Вдень температура прогріється до +8 +13 градусів. На півдні країни вночі очікується +6 +11 градусів, а вдень +13 +18.
Крім того, з завтрашнього дня в Україні закінчаться дощі, оскільки атмосферний фронт, який приніс сильні опади, переміщається із заходу на схід і вже до вечора залишить територію країни.