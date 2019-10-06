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Завтра вночі в Україні очікуються заморозки

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 16:00
Завтра вночі в Україні очікуються заморозки
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У Карпатах вночі очікуються заморозки до -3

Погода в Україні завтра, 7 жовтня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у південній частині країни очікується дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +1 до +6 тепла, на поверхні грунту, в західних, північних та центральних областях в повітрі заморозки від 0 до +5 градусів, вдень від +6 до +11 градусів. У південних, східних областях та на Закарпатті до +14.

У Карпатах дощ та мокрий сніг, вночі заморозки до -3, вдень температура до +3.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, погода в Україні у понеділок буде прохолодною на більшості території, очікується зниження температури до +4. За даними синоптика, в понеділок у всіх регіонах, крім півдня, очікуються нічні заморозки. Вдень середня температура повітря по областях опуститься до позначки до +9 градусів. У південних і південно-східних областях буде тепліше, вдень від +10 до +14. У західних та північних областях очікується мокрий сніг, на півдні - періодичні дощі.

Додамо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в понеділок, 7 жовтня, в більшості областей України очікуються сильні заморозки. Прогнозуються заморозки на ґрунті до -6 градусів у південних і східних областях. Також в період з 7 по 9 жовтня у північних, західних і центральних областях можливі заморозки у повітрі до -5 градусів.

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