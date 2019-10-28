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Завтра в деяких областях очікується дощ

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 15:38
Завтра в деяких областях очікується дощ
Ілюстративне фото (pixabay)

У південних областях вночі і вранці туман

Завтра, 29 жовтня, погода в Україні буде місцями дощовою, в Карпатах очікується мокрий сніг, температура +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру Facebook.

Як повідомляють синоптики, 29 жовтня у центральних, східних, південних областях та на Прикарпатті місцями очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

У південних областях вночі та вранці очікується туман. Вітер західний та північно-західний, поривчастий.

Температура повітря вночі становитиме +1 +6, на сході і півдні +4 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5 до +10, у південній частині +11 +16 градусів.

Завтра в деяких областях очікується дощНагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що на цьому тижні очікується різке похолодання. Вночі температура повітря складе від 0 до -6 градусів, а вдень прогріється до +2 +7.

Крім того, завтра, 29 жовтня, в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях очікується туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за прогнозом синоптиків, 28 жовтня на заході України очікуються дощі, температура повітря опуститься до +11+13. На сході і в центрі теж прохолодно, але без дощів. У південних областях останні теплі дні, вдень +15+17.

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