Завтра в Києві очікується мороз

Температура вдень триматиметься на рівні 3-5 градусів морозу

В Киеве завтра, 23 февраля, ожидается мороз, однако осадков не прогнозируют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

Она объясняет: в Киеве сейчас так холодно на улице, потому что над городом нависла небольшая облачная атмосферная область.

"Снег полетает еще ночью, мороз щипатиметься. Особенно на фоне порывистого ветра. Но завтра днем осадков в столице уже не будет, а вот мороз еще побудет", - написала Диденко.

По данным Укргидрометцентра, в столице завтра температура опустится до минус 3-5 градусов, а ночью - до минус 7-9. Потепление прогнозируют уже в воскресенье, 24 февраля, температура опустится днем максимум до минус 1 градуса.

РБК-Украина писало, что в Украине 23-24 февраля усилится похолодание до -17 градусов ночью. Синоптик прогнозирует, что антициклон вытеснит из Украины непогоду, которая охватила запад и юг. В связи с этим существенные осадки маловероятны.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что прохладная погода в Украине, скорее всего, сохранится до конца февраля.