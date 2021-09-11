Завоювання Америки: Dodge починає випускати китайські автомобілі

Китайскій автомобіль під американським брендом Dodge? Тепер це реальність. Мексиканським підрозділом Stellantis, куди входить марка, опубліковані перші тизерны зображення нового середньорозмірного кросовера. Заявлено, що новинка призначена для ринку Мексики.

Машина на знімках укрита камуфляжем, але загальний силует і окремі видимі деталі не залишають сумнівів: під брендом Dodge в Мексиці буде продаватися китайський кросовер GAC GS5 другого покоління, який дебютував в 2018 році.

Насправді в появі перелицьованого GAC під маркою Dodge немає нічого дивного. Fiat Chrysler Automobiles і GAC сотрудічают досить давно, а один з плодів спільної роботи - розташований в Китаї завод з випуску позашляховиків і кросоверів Jeep для місцевого ринку.

Технічна інформація по майбутньому "китайському" Dodge поки не оприлюднена, але навряд чи техніка буде відрізнятися від исходника. GAC GS5 випускається тільки в передніпріводном виконанні, а під капотом розташована безінових "четвірка" об'ємом 1,5. Для ринків Латинської Америки цей мотор розвиває 151 к.с. і 234 Нм. Трансмісія - "механіка" або "автомат" Aisin.

Прем'єра кросовера повинна відбутися до кінця року. Ближче до цієї дати з'явиться докладна інформація, як перелізованний кросовер буде олічается від GAC GS5 за ціною і оснащення.