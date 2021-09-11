Завоювання Америки: Dodge починає випускати китайські автомобілі

Компанія Dodge анонсував вихід нового SUV, який призначений для ринку Мексики. Покзал тизерну зображення закамуфльованого прототипу не можуть приховати походження машини: це китайський кросовер GAC GS5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Dodge.
Китайскій автомобіль під американським брендом Dodge? Тепер це реальність. Мексиканським підрозділом Stellantis, куди входить марка, опубліковані перші тизерны зображення нового середньорозмірного кросовера. Заявлено, що новинка призначена для ринку Мексики.
Машина на знімках укрита камуфляжем, але загальний силует і окремі видимі деталі не залишають сумнівів: під брендом Dodge в Мексиці буде продаватися китайський кросовер GAC GS5 другого покоління, який дебютував в 2018 році.
Технічна інформація по майбутньому "китайському" Dodge поки не оприлюднена, але навряд чи техніка буде відрізнятися від исходника. GAC GS5 випускається тільки в передніпріводном виконанні, а під капотом розташована безінових "четвірка" об'ємом 1,5. Для ринків Латинської Америки цей мотор розвиває 151 к.с. і 234 Нм. Трансмісія - "механіка" або "автомат" Aisin.
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